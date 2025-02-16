Aydın'da 82 Yaşındaki Kadın Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğradı

Aydın'da Sahipsiz Köpek Saldırısı
Aydın'ın Germencik Belediyesi sınırları içinde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki Fatma Oğul, yaralandı.
Olay, Tekin Mahallesi'nde meydana geldi. Oğul, çöp atmak için dışarı çıktığında sahipsiz köpeğin saldırısına maruz kaldı. Yüzünden ciddi şekilde yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası Oğul, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oğul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.