Aydın'da adliye önünde eşini sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı’nda Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında adliye çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

İddiaya göre S.G., yanında bulundurduğu bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede müdahale ederek yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan S.G., gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında gazetecilerin "neden bıçakladın" sorusuna S.G. "Fuhuş yapıyordu ondan bıçakladım" diyerek kendini savundu.

