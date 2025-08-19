Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

Aydın'da AK Parti heyetinden Özlem Çerçioğlu'na ziyaret

Ziyaret ve açıklamalar

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya tarafından binanın girişinde karşılandı.

Ziyarette milletvekili Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'na çiçek takdim edip sarıldı. Çok sayıda partili, ellerinde 'Aydın'ın efesi topuklu efe' ve 'Özlem ile Aydın rantı yıkacak yarın' yazılı pankartlarla hazır bulundu.

Basına konuşan Çerçioğlu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmeti sürdüreceğini vurgulayarak, "Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Anlım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok." ifadelerini kullandı.

Mustafa Savaş, AK Parti'yi "Türkiye'nin en büyük ailesi" olarak nitelendirip, Çerçioğlu'nun partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "AK Parti'mize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." Savaş, Çerçioğlu'nun her zaman yanında olacaklarını da ekledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise partilerine katılımın teşkilatı güçlendirdiğini belirterek, dün yapılan mitinge ilişkin, "Dün burada meydanda toplamayla, Ege'nin hatta Marmara'nın illerinden zorlamayla miting yaptılar. Mitingde haddini aşan sözler söylediler." sözleriyle görüşünü aktardı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.