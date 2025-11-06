Aydın’da Aranan Şahıs Muğla Datça’da Yakalandı — 27 Yıl 4 Ay Hapis

Aydın’da Aranan Şahıs Muğla Datça’da Yakalandı

27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda yakalandı

Aydın'da yağma ve hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B., Muğla'nın Datça ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, operasyona Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden çalışmalar sonucunda ekipler şüphelinin Muğla'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Datça ilçesi Kargı mevkii'ndeki ormanlık alanda düzenlenen operasyonda E.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

