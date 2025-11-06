Aydın’da Aranan Şahıs Muğla Datça’da Yakalandı — 27 Yıl 4 Ay Hapis

Aydın'da yağma ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan E.B., Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:37
27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda yakalandı

Aydın'da yağma ve hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B., Muğla'nın Datça ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, operasyona Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden çalışmalar sonucunda ekipler şüphelinin Muğla'da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Datça ilçesi Kargı mevkii'ndeki ormanlık alanda düzenlenen operasyonda E.B.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

