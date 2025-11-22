Aydın'da Ata Tohumu Fideleri Köşk’te Dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, fidanlıklarda yetiştirilen ata tohumlu binlerce kışlık fidanı Köşk’te vatandaşlara dağıtarak yerel tohumların korunmasını ve doğal üretimi destekledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:15
Aydın'da Ata Tohumu Fideleri Köşk’te Dağıtıldı

Aydın'da Ata Tohumu Fideleri Köşk’te Dağıtıldı

Dağıtım ve amaç

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen kışlık fideler, Köşk ilçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Belediyeye ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kent genelinde vatandaşlarla buluşturularak yerel tohumların sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu uygulama aynı zamanda vatandaşlara kendi bahçelerinde doğal ve güvenilir ürün yetiştirme imkânı sunuyor.

Binlerce kışlık fide Köşk’te dağıtıldı. Dağıtım etkinliğine Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı. Fideleri alan vatandaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise çalışmalara ilişkin, "Ata Tohumlarımızı Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yerel üretimi güçlendiren ve atalarımızdan miras kalan tohumların gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıyan bu çalışmalar, her geçen gün daha da büyüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KÖŞK İLÇESİNDE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KÖŞK İLÇESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILDI.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KÖŞK İLÇESİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
2
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
3
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
4
Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
6
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
7
Ataşehir Belediyesi 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzalamaya Hazırlanıyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor