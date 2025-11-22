Aydın'da Ata Tohumu Fideleri Köşk’te Dağıtıldı

Dağıtım ve amaç

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarından üretilen kışlık fideler, Köşk ilçesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Belediyeye ait fidanlıklarda tamamen ata tohumlarından yetiştirilen fideler, kent genelinde vatandaşlarla buluşturularak yerel tohumların sürdürülebilirliği sağlanıyor. Bu uygulama aynı zamanda vatandaşlara kendi bahçelerinde doğal ve güvenilir ürün yetiştirme imkânı sunuyor.

Binlerce kışlık fide Köşk’te dağıtıldı. Dağıtım etkinliğine Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de katıldı. Fideleri alan vatandaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise çalışmalara ilişkin, "Ata Tohumlarımızı Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yerel üretimi güçlendiren ve atalarımızdan miras kalan tohumların gelecek nesillere aktarılmasında büyük önem taşıyan bu çalışmalar, her geçen gün daha da büyüyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

