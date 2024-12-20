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Aydın'da Atıkları Dereye Boşaltan Tesise 464 Bin Lira Ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan bir et entegre tesisine 464 bin lira para cezası kesildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:58
Aydın'da Atıkları Dereye Boşaltan Tesise 464 Bin Lira Ceza

Aydın'da Atıklarını Dereye Boşaltan İşletmeye Cezai İşlem

Aydın'ın Efeler ilçesinde, atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine 464 bin lira para cezası kesildi. Olay, Efeler ilçesindeki bir derenin kırmızı renkte olduğu yönündeki ihbar üzerine ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası hemen harekete geçerek ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler, yapılan incelemelerde derenin kırmızı renginin yakınlardaki et entegre tesisinden boşaltılan atıklardan kaynaklandığını tespit etti.

Bu durum, çevre kirliliğinin önlenmesi adına ciddi bir sorun oluşturdu ve ekipler, söz konusu işletmeye 464 bin lira idari para cezası uyguladı. Yetkililer, bu tür durumların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınacağını açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası...

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası...

Aydın'ın Efeler ilçesinde atıklarını dereye boşaltan et entegre tesisine, 464 bin lira para cezası kesildi.

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