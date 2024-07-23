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Aydın'da Bayrak Alan Gençler, Paralarını Bıraktı

Aydın'da iki genç, kapalı iş yerinden Türk bayrağı alıp ücretini bıraktı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:33
Aydın'da Bayrak Alan Gençler, Paralarını Bıraktı

Aydın'da Örnek Davranış

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kapalı bir dükkandan bayrak alıp parasını bırakan iki genç, sahipleri Tolga Katılmış'ı mutlu etti. Olay, dükkânın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay, 21 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Gençler, iş yerinin kapalı olduğunu görünce, bayrakları almaya karar verdi. 100 lirayı da kapının altından içeri bıraktılar.

Teşekkür ve Örnek Davranış

İş yeri sahibi Tolga Katılmış, "Gençlerin bu davranışı beni çok mutlu etti. Bu tür örnek tutumların yaygınlaşması için görüntüleri paylaşmaya karar verdim," dedi.

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