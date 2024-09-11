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Aydın'da Bıçaklı Kavga: Yaralı Emniyete Sığındı

İncirliova'da yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi emniyete sığındı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 23:07
Aydın'da Bıçaklı Kavga: Yaralı Emniyete Sığındı

Aydın'da Bıçaklı Kavga Olayı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir bıçaklı kavga sonucunda yaralanan bir kişi, emniyete sığındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.H. ile A.T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı.

Tartışma Büyüyünce Kavga Çıktı

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşerek M.H.'nin A.T.'yi bıçakla yaralamasına neden oldu. Yaralı A.T., olay yerinden kaçtı ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı.

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Emniyet yetkilileri tarafından burada yapılan ilk müdahalenin ardından, A.T. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından polis ekipleri M.H.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Olayın detayları araştırılmaya devam ediyor.

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