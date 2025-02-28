Aydın'da Bulunan Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi edilmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:58
Aydın'da Bulunan Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan leylek, tedavi altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaatlı Mahallesi sakini Mevlüt Çiftçi, evinin bahçesinde bulduğu bitkin leyleği derneğe bildirdi.

Bölgeye gelen dernek üyeleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkililerine teslim etti.

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Dernek üyesi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleğe “Garip” adını verdiklerini belirtti. Onmuş, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, bu yılki ani hava değişimlerinin biyolojik canlılar için büyük sorun olduğunu vurguladı. "Garip adlı leylek, hava sıcaklıklarının artmasıyla erken dönmesine rağmen, aniden bastıran soğuk nedeniyle ciddi bir problem yaşamakta" şeklinde konuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.

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