Aydın'da Bulunan Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'da Leylek Krizi: Sonbahar Soğukları Hayvanları Etkiliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan leylek, tedavi altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karaatlı Mahallesi sakini Mevlüt Çiftçi, evinin bahçesinde bulduğu bitkin leyleği derneğe bildirdi.

Bölgeye gelen dernek üyeleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, leyleği tedavi için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkililerine teslim etti.

Hava Değişiklikleri Hayvanları Zor Durumda Bırakıyor

Dernek üyesi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, leyleğe “Garip” adını verdiklerini belirtti. Onmuş, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, bu yılki ani hava değişimlerinin biyolojik canlılar için büyük sorun olduğunu vurguladı. "Garip adlı leylek, hava sıcaklıklarının artmasıyla erken dönmesine rağmen, aniden bastıran soğuk nedeniyle ciddi bir problem yaşamakta" şeklinde konuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evin bahçesinde bitkin bulunan leylek, tedavi altına alındı.