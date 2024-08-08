Aydın'da Çıkan Yangın, 140 Hektar Alanı Kül Etti

Aydın'da Yangın Felaketi

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık bir alanda meydana gelen yangın, geniş bir arazinin zarar görmesine neden oldu. Yangının başladığı Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisindeki olay, kısa sürede 140 hektarlık bir alanın kül olmasına yol açtı.

Havadan Görüntüleme

Yangının etkilerini gözler önüne sererken, yanan alanlar havadan dron ile görüntülendi. Yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alınmasına rağmen, etrafa verdiği zarar büyük oldu.

Yardım Çalışmaları ve Tahliyeler

Yangın, Söke ilçesinin Argavlı Mahallesi’nin üst kesimlerine de sıçrarken, Aydın-Söke kara yolu üzerindeki bazı iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise bölgedeki ambulanslarla müdahale edildi.

Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yerel ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bölgedeki son durum, yangının yarattığı zararın boyutunu artırmaktadir. Önümüzdeki günlerde yasaların gerektirdiği prosedürler doğrultusunda yangının sebebine dair detaylı bir inceleme de yapılacaktır.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında 140 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam etti.