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Aydın'da Coşkulu Toplu Sünnet Töreni Gerçekleştirildi

Aydın'da gerçekleştirilen toplu sünnet törenine 20 çocuk katıldı, etkinlik şehir turu ve hediye takdimleriyle renklendi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:46
Aydın'da Coşkulu Toplu Sünnet Töreni Gerçekleştirildi

Aydın'da Toplu Sünnet Töreni Yapıldı

Aydın'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 20 çocuk için coşkulu bir toplu sünnet töreni düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde sünnet edilen çocuklara, Togg araçları ile keyifli bir şehir turu yaptırıldı.

Etkinlik Detayları

Şehir turunun ardından, Efeler ilçesinde bulunan bir otelde anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Törende, mehter takımının gösterileri büyük ilgi topladı.

Konuşmalar ve Hediye Takdimi

Etkinlikte konuşan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural, Sultan II. Bayezid Vakfının vakfiyesinde yer alan çocuklara yönelik sünnet organizasyonunu gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ifade etti. Dural'ın konuşmasının ardından, protokol üyeleri sünnet olan çocuklara hediyelerini takdim etti.

Protokol ve Katılımcılar

Toplu sünnet törenine, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, ayrıca AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer gibi önemli isimler katıldı.

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe...

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Etkinliğe Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özme, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural de katıldı.

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