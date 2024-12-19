Aydın'da Dananın Sahiplerine Saldırışı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Aydın'da Dananın Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Aydın'ın Söke ilçesinde, Bağarası Mahallesi'nde besicilik yapan Hidayet Sarı, ahırı temizlemek için hayvanların bulunduğu bölgeye girdi.

Temizlik sırasında, bir dananın boynuzlu saldırısına uğrayan Sarı, yere düştü. Neyse ki olayda yaralanmadan kurtuldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sarı'nın hayvanların bulunduğu alana girmesi, dananın aniden saldırması ve kendi çabasıyla oradan kaçması yer aldı.

Besici Sarı'nın Yaşadığı Korku

Olayın ardından AA muhabirine konuşan Hidayet Sarı, "Ahırı temizlemek isterken bu durumu yaşadım. Hayvanları bağlamaya çalışırken ne olduğunu anlamadım ve bir anda ben de hayvanın saldırısına uğradım. Ne yapacağımı bilemedim, kaçmakta buldum. Eğer kaçmasaydım, hayvan beni ezecekti." dedi.

Bu korkutucu olay, hayvanların kontrol altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.