Aydın'da Demirci Turgay Carım, Bozulan Tarım Aletlerini Tamir Ediyor

Aydın Efeler Baltaköy'te demirci Turgay Carım, bozulan tarım aletlerini tamir ederek çiftçilere destek oluyor; çırak bulamama endişesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:18
Aydın'da demircinin tamirle tarıma desteği

Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde uzun yıllardır demircilik yapan Turgay Carım, bozulan ve eskiyen makineleri onarıp yeniden kullanıma kazandırıyor. Kış aylarında tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı dönemde bakım ve tamir işleri hız kazandı.

Çiftçiler yeni yerine tamiri tercih ediyor

Carım, çiftçilerin artık yeni alet almak yerine tamire yöneldiğini vurguladı. Tarım aletleri ve araçların sık kullanıldığı bu süreçte maliyetlerin artması nedeniyle onarımın öne çıktığını belirtti:

"Eskiden bir parça bozulduğunda hemen yenisi alınırdı. Şimdi maliyetler arttı, çiftçi hesabını çok dikkatli yapıyor. Eski tarım aletlerini yenilemek yerine tamir ettiriyor. Mesela elimde şu anda bir traktör sürgüsü var, onu tamir ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onarıyoruz, çiftçi de böylece işine devam edebiliyor"

Demirciliğin zorlukları ve sürdürülebilirlik

Carım, işinin sadece tarım aletleriyle sınırlı olmadığını, demire dayalı her türlü işi yaptıklarını söyledi ve mesleğini koruma kararlılığını şu sözlerle anlattı:

"Sadece tarım aletleriyle sınırlı kalmıyoruz. Demire dayalı ne iş olursa yapıyoruz. Gelirimize bakacak olursak akmasa da damlıyor. Yıllarını bu işe vermiş biri olarak, hem emeğimi hem mesleğimi korumaya çalışıyorum"

Çırak bulamama sorunu

Çırak bulamama sorunu Carım'ın en büyük kaygısı. Gençlerin zanaata ilgi göstermemesine değinerek, mesleğin sabır gerektirdiğini ifade etti:

"Şimdilerde çırak bulmak çok zor. Gelen birkaç genç de uzun süre dayanamıyor. Emek isteyen işte çalışmak istemiyorlar. Bizim işimiz sabır işi"

