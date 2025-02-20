Aydın'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı, Kaza Güvenlik Kamerasında görüntülendi

Aydın'da Devrilen Tır Kazası

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen tır kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. K.S. idaresindeki 43 KP 300 plakalı tır, Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İlgili kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sunuyor.