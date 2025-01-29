Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Olay: Devrilen Traktör Sürücüyü Canından Etti

Aydın'ın Çine ilçesinde, Ramazan Oktay (79) yönetimindeki 37 DN 704 plakalı traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi. Olayın ardından çevredekilerin durumu haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Oktay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Oktay’ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik kaza, traktör kullanımında dikkatli olmanın gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.