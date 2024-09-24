Aydın'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Aydın'daki Operasyon: 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 17 düzensiz göçmen mermer fabrikasında yakalandı. Valilik Açıklaması

Valilik tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir mermer fabrikasında kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtildi.

Operasyonda, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği ve çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, fabrikaya da yasal çerçevede idari para cezası uygulandı.