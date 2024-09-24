DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,04 -0,14%
ALTIN
2.885,42 -0,05%
BITCOIN
2.168.356,37 -0,19%

Aydın'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan giren 17 göçmen tespit edildi ve yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:55
Aydın'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Aydın'daki Operasyon: 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 17 düzensiz göçmen mermer fabrikasında yakalandı. Valilik Açıklaması

Valilik tarafından yapılan duyuruda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir mermer fabrikasında kapsamlı bir inceleme yürüttüğü belirtildi.

Operasyonda, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği ve çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, fabrikaya da yasal çerçevede idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası
2
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor
3
YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Açılışında Öğrencilerle Buluştu
4
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
5
İsrail, İbrahim Camisi'nde Sabah Ezanını Engelliyor
6
Cevdet Yılmaz İzmir'de Siber Güvenlik ve Çevre Sorunları Üzerine Konuştu
7
Gazze'de İsrail Saldırıları: Son 10 Günde 285 Ölü

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar