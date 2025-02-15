Aydın'da EFEBEL Şirketi Çalışanları İş Bıraktı

Aydın'da EFEBEL çalışanları maaş eksiklikleri ve sosyal hak ödemeleri için iş bırakma eylemi düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:38
Aydın'da EFEBEL Şirketi Çalışanları İş Bıraktı

Aydın'da EFEBEL Şirketi Çalışanları İş Bıraktı

Aydın'da, Efeler Belediyesi'ne ait EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı. Çalışanlar, Kocagür Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde bir araya gelerek halay çekti.

Sendika Başkanı Özhan'dan Açıklama

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek, "Belediye Başkanı ve ilgili müdürlere ulaştığımızda herhangi bir dönüş almadık," dedi.

Özhan, işçilerin son 11 aylık alacaklarının bulunduğunu, bu alacakların maaş bordrolarında görünmesine rağmen eksik yatırıldığını ifade etti. Bazı işçilere yalnızca 8 bin lira maaş yatırıldığını kaydeden Özhan, "Eğer yetkililer buraya gelerek maaşlarımızın tam yatırılmasına ve geriye dönük ödemelerin yapılacağına dair söz verirse, işçiler görevlerine dönecek," şeklinde konuştu.

Çalışanların Sorunları

İşçilerden Deniz Ateş, çocuğunun hasta olduğunu ve maaşının eksik yatmasından dolayı ilaç alamadığını söyledi. Ateş, "Sabah hanım bana 'git süt al' dedi ama ben süt alamadım. 'Alamam, para yatmadı' dedim. Çocuk evde süt bekliyor," dedi.

Diğer bir işçi Mehmet Geriş ise kendisine 10 bin lira maaş yatırıldığını belirterek, 5 çocuğuna bakmakta zorluk çektiğini ve sadece hakları olan parayı talep ettiklerini söyledi.

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal...

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal...

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

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