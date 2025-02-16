Aydın'da Efeler Belediyesi İşçileri İş Bıraktı: Çöp Yığınları Oluştu

Aydın'da, Efeler Belediyesi işçileri maaş ve sosyal hak talebiyle iş bıraktı, çöp yığınları oluştu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:22
Aydın'da Efeler Belediyesi İşçileri İş Bıraktı: Çöp Yığınları Oluştu

Aydın'da Efeler Belediyesi İşçilerinin İş Bırakma Eylemi

Aydın'da, Efeler Belediyesi'ne bağlı EFEBEL şirketi çalışanları, bir iş bırakma eylemi başlatarak çöp toplama hizmetlerinin aksamasına neden oldu. Ovaeymir Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesinde toplanan işçiler, haklarını alamadıklarını belirtti.

Sendikadan Açıklama

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, işçiler adına yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız Aydın halkının yanındadır. Her metrekaresini temizleyerek emek veriyoruz. Ancak emeğimizin karşılığını göremiyoruz" dedi. Özhan, "Burada gördüğünüz kardeşleriniz Aydın halkının kardeşleri, sizlerden isteğimiz bu kardeşlerinize destek olmanız" şeklinde konuştu.

Özhan, işçilerin maaşlarının **dün itibarıyla 8 bin lira** olduğunu iddia ederek, bireysel olarak 3-4 aydır izin kullanmadıklarını ve sürekli çalıştıklarını kaydetti. Fakat bu süreç içinde maaşlarını alamadıklarını vurguladı.

Belediyeden Yanıt

Efeler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, işçilerin grev kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimlerin harekete geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 18 çöp kamyonu, grevin ilk saatlerinden itibaren sahaya çıkarak çöp toplama işlemlerini aralıksız devam ettirmiştir. Belediyemiz, hijyenin sağlanması için özveriyle çalışıyor ve herhangi bir aksaklığa izin vermiyor" denildi.

Aydın'da EFEBEL çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine gitmiş durumda.

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal...

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal...

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları, maaşlarının bir kısmı ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

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