Aydın'da Ekim 2025: 30 bin 883 sürücü cezadan kaçamadı, 6 ölümlü kaza

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 2025 yılı Ekim ayı denetimlerinde toplam 176 bin 864 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 30 bin 883 araca işlem yapıldı. Aynı ay meydana gelen 794 trafik kazasında ise 6 kişi hayatını kaybetti, toplam 614 vatandaş yaralandı.

Valiliğin açıklaması

"Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2025 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 176 bin 864 araç kontrol edilmiş, 30 bin 883 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2025 Ekim ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 335 maddi hasarlı, 453 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 794 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 614 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 523 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 538 sürücü ile bin 629 araç da trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır"

(ARŞİV FOTO) - AYDIN’DA EKİM AYINDA TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN 30 BİN 883 SÜRÜCÜ CEZADAN KAÇAMAZKEN, MEYDANA GELEN KAZALARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.