Aydın'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Olay: Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Fatma Koşçak (55), ahırda sağım makinesini kullanmak için harekete geçtiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olay, Karaatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İki çocuk annesi olan Koşçak, evlerinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak üzere sağım makinesini çalıştırmaya çalışırken, aniden akıma kapılarak yere yığıldı. Kadının durumu fark eden eşi Hakkı Koşçak, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım talebinde bulundu.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları müdahale sonucunda Fatma Koşçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu trajik olay, elektrik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.