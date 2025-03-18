Aydın'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Zanlı, Kendini de Vurdu: Hayatını Kaybetti

Aydın'da Dramatik Olay: Eski Kız Arkadaşını Öldürdü, Kendini Yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Sabriye Türköz (45) adlı kadın, eski erkek arkadaşı Ali Murat Akkuş (51) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Türköz ve Akkuş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay Anı ve Sonrası

Kavga sırasında, Akkuş, tabanca ile önce Türköz'e ateş etti, ardından aynı silahla kendisine de ateş açtı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Türköz’ü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı, ancak genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın faali Akkuş'un da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçmişte Koruma Kararı Alınmıştı

Olayın ardından dikkat çeken bir ayrıntı ise, Türköz'ün geçtiğimiz yıl Akkuş'tan korunmak amacıyla bir koruma kararı aldırdığı; ancak koruma süresinin bitiminde yeniden başvuruda bulunmadığı belirtildi.

Her iki ceset de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.