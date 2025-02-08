Aydın'da Ev Yangınında 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yangın Felaketi: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde, bir evde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Hasan Kahraman yaşamını yitirdi. Kahraman, oğlu ve gelini ile birlikte yaşadığı iki katlı müstakil evin ilk katında çıkan yangının ardından yaşamını yitiren kişi oldu.

Olay Anı ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra, Kahraman'ın cesedine ulaşıldı.

İlk İncelemeler ve Olası Neden

Olay yerindeki ilk incelemelerde, yangının çıkış nedeninin elektrik arızası olduğu değerlendirildi. Kahraman’ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.