Aydın'da Ev Yangınında 86 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi

Aydın'da Ev Yangını: 86 Yaşında Kadın Dumandan Etkilendi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen ev yangınında, 86 yaşındaki Ayşe Ezel dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Öngel Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında gerçekleşti.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, Ezel'in Alzheimer hastası olduğu öğrenilen evinde başladı. Yangının ardından, komşuları durumu fark ederek hızla yardıma koştu ve yaşlı kadını evden çıkardı.

Yangın ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezel'in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin iç kısmında ciddi hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 86 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 86 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.