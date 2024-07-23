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Aydın'da Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:42
Aydın'da Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın'daki Trafik Kazası Detayları

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Söke-Kuşadası kara yolunda, B.G. yönetimindeki 35 AIK 623 plakalı otomobil, Granta mevkisinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Aynı sırada, Engin Efe İşbilen tarafından kullanılan 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hastaneye Sevk

Yaralanan sürücüler ve araçta bulunan E.İ., G.İ., S.E., S.K. ve A.N.P. hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen, sürücü Engin Efe İşbilen hayatını kaybetti.

Trafik Durumu

Olayın ardından trafiğe kapatılan yol, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

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