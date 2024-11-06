Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kaza Sonrası Trajedi

Aydın'ın Çine ilçesinde, bariyere çarpan bir otomobilin sürücüsü Serdal C. (45) yaşamını yitirdi. Olay, Hallaçlar mevkisinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Serdal C. yönetimindeki 48 APY 400 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle araç büyük hasar alırken, sürücünün durumu kritikleşti.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda, Serdal C'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bu trajik olay, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekti. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin önemini vurguluyor.