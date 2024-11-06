DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,5 -0,01%
ALTIN
3.023,62 -0,11%
BITCOIN
2.378.096,77 0,07%

Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 01:25
Aydın'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Kaza Sonrası Trajedi

Aydın'ın Çine ilçesinde, bariyere çarpan bir otomobilin sürücüsü Serdal C. (45) yaşamını yitirdi. Olay, Hallaçlar mevkisinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Serdal C. yönetimindeki 48 APY 400 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle araç büyük hasar alırken, sürücünün durumu kritikleşti.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda, Serdal C'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sonuç

Bu trajik olay, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkat çekti. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğinin önemini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Doğu Eyaletlerinde Sandıklar Kapanıyor
2
Milwaukee'de 30 Bin Oy Yeniden Sayılacak
3
Trump'tan Philadelphia'da 'Büyük Hile' İddiası
4
Gündem Özeti: 6 Kasım 2024
5
Batman'da Taşlı Saldırılar Sonucu 6 Polis Yaralandı
6
İsrail'de Üst Düzey Görevden Almalar İddiaları Redd edildi
7
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!