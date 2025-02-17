Aydın'da FETÖ'den Aranan Eski Müdür, Çamaşırların Arasında Yakalandı

Aydın'da FETÖ'den Aranan Eski Müdür, Çamaşırların Arasında Saklanırken Yakalandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olarak aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A., hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olmasına rağmen 4 yıldır gizleniyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının adresini tespit ederek baskın düzenledi. Olay yerine gelen polis, N.A.'yı evinin balkonunda, çamaşırların arasında saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan eski müdür, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyon, FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.