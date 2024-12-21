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Aydın'da FETÖ Üyesi Eski Üsteğmen Yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski üsteğmen Aydın'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:17
Aydın'da FETÖ Üyesi Eski Üsteğmen Yakalandı

Aydın'da FETÖ Üyesi Eski Üsteğmen Ele Geçirildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen M.C. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari üsteğmenin Işıklı Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan M.C, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş...

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen yakalandı. Yakalanan firari M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş...

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen yakalandı. Yakalanan firari M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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