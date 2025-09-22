Aydın'da Firari H.S., 11 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Efeler ekiplerinin GBT uygulaması sonucu yakalama

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.S. tespit edildi.

Sorgulama sonucunda, H.S.'nin "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından arandığı belirlendi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Suç Araştırma Büro Amirliği'ne teslim edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından H.S. cezaevine gönderildi.