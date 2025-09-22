Aydın'da Firari H.S., 11 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün GBT uygulamasında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. yakalandı, adliyedeki işlemler sonrası cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:38
Aydın'da Firari H.S., 11 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Aydın'da Firari H.S., 11 Yıl 8 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Efeler ekiplerinin GBT uygulaması sonucu yakalama

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.S. tespit edildi.

Sorgulama sonucunda, H.S.'nin "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından arandığı belirlendi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Suç Araştırma Büro Amirliği'ne teslim edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından H.S. cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem 22 Eylül 2025 — Anadolu Ajansı Programı
2
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3
Gazze'deki İsrailli esir Alon Oham: 'Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin'
4
Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis
5
Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu
6
Ala'dan Erdoğan'ın Newsweek Makalesine Övgü: Kapsayıcı Düzen Çağrısı
7
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta