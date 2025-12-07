Aydın'da Firari R.K. 22 Yıl 8 Ay 10 Gün Kesinleşmiş Cezayla Yakalandı

Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve çeşitli suçlardan toplam 22 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., Aydın'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:08
Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden şüpheli Aydın'da yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, infaz kurumuna yasak eşya sokma ile büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ve 22 ayrı suç kaydı bulunan, geçtiğimiz günlerde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden R.K.’nın Aydın’da olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahsın Umurlu Mahallesi’nde saklandığı adres belirlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla R.K. kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan R.K., cezaevine gönderildi.

HAKKINDA 22 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

