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Aydın'da Fırtına Çatıları Uçurdu ve Ağaçları Devrildi

Aydın'da etkili olan fırtına, birçok bölgede çatıları uçururken, devrilen ağaçlar dikkat çekti. Yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:37
Aydın'da Fırtına Çatıları Uçurdu ve Ağaçları Devrildi

Aydın'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu ve ağaçları devirdi. Özellikle Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahalle Camisi'nin külah bölümünün yıkılması dikkat çekti.

Etkileri ve Tespit Edilen Hasarlar

Fırtınanın ardından yapılan incelemelerde, Efeler, İncirliova, Didim ve Koçarlı ilçelerinde toplamda 26 çatının uçtuğu belirlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin gece boyunca görevde olduğunu söyledi.

İyi Haber: Yaralanma Yok

Yaşanan olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmaması ise tek teselli oldu. Kent sakinleri, fırtınanın etkilerini atlatmaya çalışırken, yetkililer gerekli önlemleri almak için çalışmalarına devam ediyor.

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