Aydın'da Gazeteciler Meslektaşlarının Darbedilmesine 'Basına Dokunma' Pankartıyla Tepki Gösterdi

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, 25 Ekim'de Kalfaköy'de darbedilen 4 meslektaş için Aydın Adliyesi önünde 'Basına dokunma' pankartıyla toplandı ve saldırıyı kınadı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 16:35
Aydın'da Gazeteciler Meslektaşlarının Darbedilmesine 'Basına Dokunma' Pankartıyla Tepki Gösterdi

Aydın'da Gazeteciler Meslektaşlarının Darbedilmesine 'Basına Dokunma' Pankartıyla Tepki Gösterdi

Aydın Adliyesi önünde açıklama

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, Basına dokunma yazılı pankartla Aydın Adliyesi önünde bir araya geldi. Toplantıda, 25 Ekim Cumartesi günü Kalfaköy Mahallesi'nde trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 meslektaşının darbedildiği olaya tepki gösterildi.

AGC Başkanı Naci Eriş, yaptığı konuşmada gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti: "Evine ekmek götürmek için çalışan, tüm zor koşullara rağmen haberden habere koşan 4 gence sayıca üstün bir grup tarafından canice saldırmak vicdana sığar mı? Yine soruyorum, sahada sürekli birlikte görev yaptığımız polis teşkilatının bazı mensuplarının, bütün bunlar yaşanırken sadece seyirci kalması vicdana sığar mı?"

Eriş, saldırının ardından iletişime geçtikleri Vali Yakup Canbolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin kamu görevini yerine getirdiğini hatırlatan Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak arkadaşlarımıza saldıran, belki de hayati risk yaratacak şekilde darbeden kişilerin rahatça ortalıkta dolaşması, kabul edilebilir değildir. Bu konuda yargı mercilerini göreve davet ediyor, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Biz gazeteciler olarak, bu saldırıyı sadece 4 meslektaşımıza değil, hepimize yapılmış kabul ediyoruz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar, bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz, bilsinler ki susmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yazmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki...

Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Konak'ta 30 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi
2
Adana Valisi Köşger: Eylül'de Uyuşturucu ve Asayiş Operasyonlarında Kararlı Adımlar
3
Fransa'da Sabotaj: Lyon-Avignon Tren Seferleri İptal ve Gecikme
4
Başakşehir'de Doğal Gaz Kaçağı Faciası: Doktor Hayatını Kaybetti
5
Biden ve Harris, Orta Doğu Gelişmelerini Değerlendirdi
6
Resmen duyuruldu: Yunanistan ile Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak
7
Silopi'de 317 Öğrencinin Katıldığı Cumhuriyet'in 102. Yılı Satranç Turnuvası

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri