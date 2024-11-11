Aydın'da Geri Manevra Yapan Otomobil Lokantaya Girdi: 4 Yaralı

Aydın'da Otomobil Lokantaya Girdi, 4 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan bir otomobilin lokantaya girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İ.İ. (84) yönetimindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada otomobil, yolda bulunan bir lokantaya girdi.

Olay yerine ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.İ. ile lokantada bulunan F.B. (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin geri geri manevra yaparak kafeye girdiği ve orada bulunan kişilere çarptığı anlar net bir şekilde görünmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.