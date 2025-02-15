Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi

Aydın'da go-kart kazası geçiren Ömer Tolon, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:40
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir go-kart pistinde meydana gelen kaza, ralli camiasında büyük bir üzüntü yarattı. 52 yaşındaki ralliçi Ömer Tolon, Yeni Sanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki go-kart pistinde UTV tipi aracıyla sürüş yaptığı sırada virajı alamayarak duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıkması üzerine, pistteki görevliler hemen müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Tolon, ilk müdahaleleri için Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan ralliçi, ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İş insanı Kamil Tolon'un torunu olan Ömer Tolon'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından ralli topluluğundan gelen mesajlar, Tolon'un bir an önce sağlığına kavuşması yönünde oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pistinde geçirdiği kazada yaralanan rallici, ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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