DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.120.530,8 -0,34%

Aydın'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: İki Ölü

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 01:21
Aydın'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: İki Ölü

Aydın'da Trajik Kaza

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olay, T.E. tarafından kullanılan 09 ANP 033 plakalı hafif ticari aracın, Halil İbrahim Taşdemir'in sürücülüğünü yaptığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Hemen ardından, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzücü kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Asuman Esen, aldığı yaralar sonucunda hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını...

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
2
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
3
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
4
İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu: 101. Yıldönümü
5
Fatih'teki İmamın Sanat: Tespih Yapımındaki Başarı
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor