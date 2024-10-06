Aydın'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: İki Ölü

Aydın'da Trajik Kaza

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

Olay, T.E. tarafından kullanılan 09 ANP 033 plakalı hafif ticari aracın, Halil İbrahim Taşdemir'in sürücülüğünü yaptığı 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Hemen ardından, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzücü kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu Asuman Esen, aldığı yaralar sonucunda hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.