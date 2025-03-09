Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy, halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken ani bir sağlık sorunu ile karşılaştı. Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki halı sahada oynayan Cebesoy, birden fenalaşarak yere düştü.

Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Cebesoy’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ahmet Ali Cebesoy'un hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Bu üzücü olay, spor yaparken bile sağlık kontrollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.