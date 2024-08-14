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Aydın'da Hırsızlıklarla Mücadele İçin Jandarma Uygulaması

Aydın Germencik'te jandarma, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek için denetimlerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 01:46
Aydın'da Hırsızlıklarla Mücadele İçin Jandarma Uygulaması

Aydın'da Jandarma Hırsızlıklarla Mücadelede Aktif Rol Oynuyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekipleri incir ve zeytin bahçelerinde hırsızlıkları önlemek amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri, bahçelerde gözetleme ve kontroller yaptı.

İncir Üreticilerinden Destek

İncir üreticisi Serdar Becerik, jandarma ekiplerinin bahçeleri gece gündüz koruduğunu belirterek çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel Yönetimden Teşekkür

Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise, jandarmanın kendilerine her zaman destek olduğunu ifade etti. Demir, "Jandarma, 3-4 yıldır bu denetimleri sürdürüyor. Bu incir sezonunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Denetimlerle hırsızlıkların önüne geçileceğine inanıyoruz. Böylece üreticimiz rahat nefes alacak," dedi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların...

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

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