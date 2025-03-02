Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:22
Aydın'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iki aile arasında yaşanan husumetin sonucu ortaya çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kavganın Sebebi Ne?

Alınan bilgilere göre, Ege Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli aile fertleri arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavga sırasında Uğur Denli ve M.F.Ö. adlı kişiler ağır yaralı olarak olay yerinde bulundu. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere taşındı.

Yaşam Mücadelesi

Yapılan müdahalelere rağmen, Uğur Denli hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı M.F.Ö.'nün sağlık durumu ise kritik durumda, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler Yakalandı

Olayla ilgili olarak polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı. Kavganın nedeni ve ayrıntılarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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