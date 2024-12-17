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Aydın'da İş Yerini Kurşunlamak İçin Gelen Şüpheliler Yakalandı

Nazilli'de bir iş yerini üç kez kurşunlayan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:27
Aydın'da İş Yerini Kurşunlamak İçin Gelen Şüpheliler Yakalandı

Aydın'da Gözaltı Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir iş yerinin aynı yerde üç kez kurşunlanması olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Yaklaşık bir ay süren titiz çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların kimlikleri tespit edildi. B.T. ve A.B. isimli şüphelilerin, kurşunladıkları iş yerini tekrar hedef alarak yaklaştıkları tespit edildi.

Tutuklama Süreci

Şüpheliler, kurşunlamak için geldikleri iş yerinin yakınında yakalandılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen B.T. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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