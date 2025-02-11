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Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Personel Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracı devrildi, 3 personel hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası kaydı olayı belgeledi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:39
Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi: 3 Personel Yaralandı

Aydın'da İtfaiye Aracı Devrildi, Üç Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yangına gitmekte olan bir itfaiye aracı yaşanan bir kaza sonucu devrildi. Olayda yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Söke-Milas kara yolunda meydana gelen kaza, Mehmet Emin Çelik idaresindeki 09 BU 679 plakalı itfaiye aracının, Yenidoğan Kavşağı'nı dönerken devrilmesiyle gerçekleşti. Olay yerine hemen ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü de dahil olmak üzere yaralanan üç personel, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde itfaiye aracının kavşağı dönerken nasıl devrildiği net bir şekilde görülüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye...

Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye...

Aydın'ın Söke ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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