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Aydın'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'da itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:19
Aydın'da İtfaiye Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Aydın'da Feci Kaza

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına göre, İ.S. isimli sürücü, 09 DA 120 plakalı otomobiliyle Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda, yangın ihbarı için yola çıkan U.Ş. yönetimindeki 09 BU 680 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

Kaza Sonrası Durum

Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi. Olayın ardından, durumun ciddiyetinin fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hemen yönlendirildi. Kazada yaralanan kişiler arasında itfaiye aracı sürücüsü U.Ş., iki itfaiye personeli, otomobil sürücüsü İ.S. ve araçtaki üç kişi yer alıyor.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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