Aydın'da İzinli Çıkan İlhan Gökcan Yılmazköy'de Silahla Başından Vurulmuş Bulundu

Aydın'da İzinli Mahkum Yılmazköy'de Ölü Bulundu

Efeler ilçesinde bugün yaşanan olayda, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen bir kişi, bir bahçede başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Olay, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesinde, tren yolu kenarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, şahsın başından vurulmuş olduğunu tespit etti ve yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

Kimlik ve Soruşturma

Yapılan çalışmalar sonucunda, silahla vurulmuş halde bulunan şahsın cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma yürütüyor.

