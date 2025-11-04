Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Aydın Efeler'de düzenlenen operasyonda 260 bin dolu makaron, 790 kesilmiş bandrol ve sigara paketleme makinesi ele geçirildi; Y.F. hakkında 5607 kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 00:03
Efeler'de düzenlenen operasyonda makaron ve ekipman ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi üzerindeki bir adrese düzenlenen aramada 260 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 790 adet kesilmiş bandrol ile 1 adet sigara paketleme makinesi bulundu.

Olayla bağlantılı olarak Y.F. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

