Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Efeler'de düzenlenen operasyonda makaron ve ekipman ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli miktarda ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi üzerindeki bir adrese düzenlenen aramada 260 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 790 adet kesilmiş bandrol ile 1 adet sigara paketleme makinesi bulundu.

Olayla bağlantılı olarak Y.F. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYON KAPSAMINDA 260 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.