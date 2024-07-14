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Aydın'da kağıt fabrikasında devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın 45 saattir devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, fabrikanın ikinci bölümüne sıçradı. 10 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:03
Aydın'da kağıt fabrikasında devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 45 saattir devam ediyor. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilmesine rağmen henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında, 12 Temmuz akşamı saat 17.00 civarında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının ilk saatlerinde itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına katıldı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN DESTEK

Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ancak yangın, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı ve söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen fabrika işçileri ve itfaiye erlerinden oluşan 10 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının neden olduğu dumandan etkilenenler arasında ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

VALİ YAKUP CANBOLAT YANGIN BÖLGESİNDE

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Vali Canbolat, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının çıkmasının ardından gece boyunca sadece karadan müdahale edilebildi. Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlandı. Uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yangının neden olduğu maddi zarar henüz tam olarak tespit edilemedi. Ancak fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangının büyük çapta hasara yol açtığı tahmin ediliyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında meydana gelen yangının neden olduğu hasarın boyutu, yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

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