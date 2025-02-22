Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 11 Saat Süren Mücadele

Aydın'ın Söke ilçesinde, kağıt fabrikasının depolama alanında meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında, belirlenemeyen bir sebeple saat 10.55'te başladı.

Yangının büyümesiyle birlikte, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen iki kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat, olay yerinde incelemelerde bulundu ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, yangında yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığını, ancak 2 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti. Yangının büyüklüğüne ilişkin olarak, fabrikada tahminen 30 ile 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt bulunduğunu ifade etti.

“Yangının fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için gerekli önlemleri alıyoruz” diyen Canbolat, sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Ayrıca, çevre illerden arazöz ve tankerlerin istendiği ve müdahalelerin gece gündüz devam edeceği kaydedildi.

Yangına şu ana kadar 61 araç ve 400 personel ile müdahale edildi. Ancak, rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınamadığı ve ekiplerin müdahaleye devam ettiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları, 11 saatlik bir çabanın ardından devam ediyor; alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.