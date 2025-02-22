Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 11 Saat Süren Mücadele

Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor. 11 saatlik çabanın ardından rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:51
Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın: 11 Saat Süren Mücadele

Aydın'ın Söke ilçesinde, kağıt fabrikasının depolama alanında meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında, belirlenemeyen bir sebeple saat 10.55'te başladı.

Yangının büyümesiyle birlikte, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen iki kişinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat, olay yerinde incelemelerde bulundu ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, yangında yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığını, ancak 2 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti. Yangının büyüklüğüne ilişkin olarak, fabrikada tahminen 30 ile 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt bulunduğunu ifade etti.

“Yangının fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için gerekli önlemleri alıyoruz” diyen Canbolat, sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Ayrıca, çevre illerden arazöz ve tankerlerin istendiği ve müdahalelerin gece gündüz devam edeceği kaydedildi.

Yangına şu ana kadar 61 araç ve 400 personel ile müdahale edildi. Ancak, rüzgarın etkisiyle yangının kontrol altına alınamadığı ve ekiplerin müdahaleye devam ettiği bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları, 11 saatlik bir çabanın ardından devam ediyor; alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Kar Yağışı Nedeniyle Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
2
Trabzon'da Yangın: 1 Yaralı
3
Samsun'da Polislere Mukavemette Bulunan 7 Kişiden 4'ü Tutuklandı
4
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Gazze İçin İslam Ülkeleri Barış Gücü Kurmalı
5
Fransa'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı
6
Trump ve Musk'tan Medya Kuruluşlarına Sert Eleştiriler
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Kongresi Öncesi Dış Politika Vizyonunu Anlattı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi