Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadelede

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:34
Aydın'da Kağıt Fabrikasında Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadelede

Aydın'ın Söke İlçesinde Kağıt Fabrikası Yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangınla mücadele sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikanın açık depolama alanında, sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangının fark edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının büyümeden söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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