Aydın'da Kağıt Fabrikasındaki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:13
Aydın'da Kağıt Fabrikasındaki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Aydın'da Kağıt Fabrikasının Depolama Alanında Yangın Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının, sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hızla yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

Vali Canbolat'tan Açıklama

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yangınla ilgili bilgiler verdi. Canbolat, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını, yalnızca 2 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti. Yangının fabrikaya sıçramaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Vali Canbolat, şunları söyledi:

"Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor. Yangın sönene kadar müdahale devam edecek. Sağlık, AFAD, itfaiye ve trafik tedbirlerini aldık. Ayrıca orman ekiplerini de sevk ettik."

Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alındığında daha detaylı bilgi verileceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının...

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Aydın'da Kağıt Fabrikasındaki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor
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