DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
36,94 0,42%
ALTIN
3.118,36 -0,64%
BITCOIN
3.646.282,08 1,39%

Aydın'da Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Dağlı, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:58
Aydın'da Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hasan Dağlı (49), B.Ö. (28) idaresindeki 48 CAY 24 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Aydın - Denizli kara yolu Bozova mevkiinde gerçekleşti. Çarpmanın ardından hemen olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından sürücü B.Ö. gözaltına alındı. Kazanın nedenleri ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Karadeniz'de 128 Köy Yolu İçin Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!