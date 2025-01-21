Aydın'da Kamyon Çarpması: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Hasan Dağlı (49), B.Ö. (28) idaresindeki 48 CAY 24 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Aydın - Denizli kara yolu Bozova mevkiinde gerçekleşti. Çarpmanın ardından hemen olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından sürücü B.Ö. gözaltına alındı. Kazanın nedenleri ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.