Aydın'da Kamyonun Çarpmasıyla Sinyalizasyon Direği Devrildi, Yaya Yaralandı

Aydın'da Kamyon Kazası: Yaya Hayatını Kaybetmekten Son Anda Kurtuldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyon sinyalizasyon direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Bu talihsiz olay sonucunda sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya İ.T, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Edinilen bilgilere göre, 09 AFN 526 plakalı kamyon, Aydın-Denizli kara yolunun Köşk birinci dönel kavşağında kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Düşen direk, yaya olarak geçmekte olan İ.T'nin üzerine düştü.

Olayın ardından, durumun acil olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan İ.T, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya başından yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun çarpması sonucu devrilen sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya başından yaralandı.