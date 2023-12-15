Aydın'da kan dolduran olay: Onlarca köpek zehirli etle öldürüldü

Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı Köşk Kaymakamlığı yakınındaki arazilerde ve Köşk Saman Pazarı Bölgesi'nde ikamet eden sokak köpeklerine zehirli et dağıtıldığı bilgisi edinildi.

Sabah saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, yol kenarında ve çevredeki arazilerde bir grup sokak köpeği ile 3 tilkinin cansız bedenlerini fark etti. Hemen olayı Köşk Belediye Zabıtası'na bildiren vatandaşlar, belediye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Belediye ekipleri, telef olmuş birçok sokak köpeği ve 3 tilki tespit edince durumu derhal polis ve jandarmaya ihbar etti.

Ekipler, olay yerine vardıklarında telef olan sokak köpeklerinin ağızlarından çıkan köpükleri fark ederek zehirlenme şüphesiyle karşılaştı. Daha sonra yapılan detaylı incelemede ise bir kova ve poşet içerisinde zehirli et atıklarına rastlandı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, telef olan sokak köpekleri ve tilkileri toplarken, hem belediye hem de polis ve jandarma birimleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Ankara'da bulunan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, programı nedeniyle şehirde olmamasına rağmen, kötü niyetli bir saldırının meydana geldiği olayı kınayarak, "Bugün Köşkümüzde sokak canlarımıza karşı menfur bir saldırı meydana gelmiştir. Bunu telin ediyorum. Lanetle kınıyorum. Biz de bu saldırın failleri ile alakalı çalışmalar başlattık. Zabıta ekiplerimiz anında müdahaleye başladılar. Bugün bu konuyla alakalı yapılacak olan bütün araştırmaların neticesini tekrar kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işlemi yapanların faillerinin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum" şeklinde açıklamalarda bulundu. Güler, soruşturmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti ve olayı gerçekleştiren kişilerin adalet önüne çıkarılması gerektiğine inandığını vurguladı.