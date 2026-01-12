Aydın'da Karla Mücadele Aralıksız: Başkan Çerçioğlu Bilgilendirdi

Aydın'da etkili kar yağışı sonrası ekipler, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı aksatmamaya yönelik karla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:20
Karla mücadele ve ulaşımda önlemler

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor.

Ekipler; Köşk ilçesine bağlı Kıran Mahallesi, Sultanhisar ilçesindeki Ovacık Yaylası mevkii ile Uzunlar ve Malgaçmustafa Mahalleleri ile Efeler ilçesinde bulunan Paşa Yaylası başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, aynı zamanda yolda kalan vatandaşlara da anında destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yayla yolları ve kırsal bağlantı güzergâhlarında ulaşımın kesintisiz devam etmesi için gece gündüz demeden görev yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız ihtiyaç duymaları halinde 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezimizi arayarak her türlü desteği alabilirler"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

